رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الشركة المتحدة تنضم لصندوق دعم السينما big time من خلال شركتها التابعة دي ميديا الإعلامية

كتب:

الوطن
12:03 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
المستشار تركي آل الشيخ

المستشار تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، انضمام شركة دي ميديا الإعلامية إحدى شركات المتحدة للخدمات الإعلامية إلى مجموعة الشركات المستثمرة في صندوق Big Time المعلن عنه خلال شهر فبراير الجاري.

دي ميديا تنضم صندوق Big Time

ويهدف صندوق Big Time الاستثماري إلى رفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام التي يشارك فيها كبار نجوم الفن في الوطن العربي من خلال الاستثمار كمرحلة أولى في أهم الأفلام السعودية والخليجية والعربية.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للترفيه (GEA) ستساهم في صندوق Big Time الاستثماري كراع رئيسي، في حين تأتي وزارة الثقافة كراع مشارك، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في المجال، وهي شركة صلة استوديو، شركة الوسائل SMC، شركة العالمية، شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، شركة بنش مارك، وشركة بيسكوير للإنتاج الفني.

اقرأ المزيد:

تركي آل الشيخ: تنسيق عالي مع «المتحدة» لإقامة أولى الليالي السعودية المصرية

المستشار تركي آل الشيخ يصل دار الأوبرا استعدادا لأولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»

هشام طلعت وصلاح دياب وأيمن الجميل ومجموعة من رجال الأعمال بمصر يلتقون المستشار تركي آل الشيخ

السفير السعودي يكشف تفاصيل زيارة المستشار تركي آل الشيخ إلى القاهرة

وصول المستشار تركي آل الشيخ إلى وزارة الثقافة
بقلم الوطن