افصله فوراً.. جهاز في كل منزل السر وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء

يعاني الكثير من الأشخاص من قيمة فاتورة الكهرباء شهريًا، إذ تستهلك العديد من الأجهزة الكهرباء بشكل كبير، كونها تعمل على سحب الطاقة حتى مع عدم تشغيلها والاكتفاء بتوصيل الفيشة للتيار الكهربائي فقط.

جهاز في كل منزل السر وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء

وعلى الرغم من استهلاك الأجهزة للكهرباء، إلا إن هناك جهاز قد يستهلك الكهرباء خاصة خلال الشتاء بشكل كبير، قومي بغلقه فورًا.

جهاز في كل منزل السر وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء

تعد أجهزة السخان، من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير، بسبب توصيله بالتيار الكهربائي طيلة اليوم، خلال فصل الشتاء، إذ يعتمد عليها الكثير بسبب الاستحمام، والوضوء، وحتى في غسل الأواني، ما يستهلك الكهرباء بشكل كبير.

وكان جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك، رصد عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدة نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء، على النحو التالي:

نصائح لاستخدام السخان الكهربائي

1- ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

2- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

3- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة ما يخفض كفاءة السخان و بالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

4- عند شراء سخان جديد، اشترى السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة.

- سخان المياه:

عند استخدام سخان المياه، يفضل عدم ترك فيشة السخان في الكهرباء حال عدم استخدامه، لأنه يستهلك الكهرباء بعد أن تبرد المياه ويعاود تسخنيها مرة أخرى تلقائيا، ومن الأفضل أن يتم وضع الفيشة قبل ربع ساعة من الاستخدام وفصلها بعد الانتهاء.

أجهزة أخرى تستهلك الكهرباء

الدفاية الكهربائية

تعد المدفأة الكهربائية من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء بشكل كبير.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء عند شراء دفاية كهربائية:

1- ينصح بشراء الدفاية المشعة، وهي التي تشبه أشعة الشمس نظرا لأنها لا تستهلك كهرباء عالية، وأيضا الدفايات السيراميك التي لا تستهلك كهرباء بكثرة.

2- احرص عند الشراء على زيادة عدد الريش بكبر مساحة المكان.

3- اختر الدفاية التي تحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي عند ارتفاع درجة حرارة الدفاية، كما ينصح بضبطها على درجة حرارة متوسطة من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الفرن الكهربائي

إذابة الطعام قبل وضعه بالفرن.

استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.

تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام، حتى لا تنخفض درجة الحرارة، ويتطلب استهلاك طاقة أكبر.

بعد انتهاء استخدام الفرن قم بنزع فيشة الكهرباء.

نصائح لترشيد استهلاك الكاتل

- اغلي كمية المياه التي تحتاجها فقط ولا تقوم بزيادة كمية المياه.

- لابد من فصل فيشة غلاية المياه من المصدر الكهربائي بعد الانتهاء من الاستخدام.

- حملة ترشيد استهلاك الكهرباء.