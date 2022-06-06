نصائح لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء في الصيف بسبب التكييفات.. «إنفوجراف»

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يزداد معدل استخدام الأجهزة الكهربائية المختلفة التي من أبرزها التكييفات والمراوح، من أجل خفض درجة الحرارة وتبريد الهواء داخل المنازل، وأيضًا الثلاجات لها دور كبير في فصل الصيف، كونها السبب الرئيسي لتبريد المياه، فكل هذا ينتج عنه زيادة في معدلات استهلاك الكهرباء، مما يسفر عن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، لذا تقدم «الوطن» إنفوجراف تنصح فيه بكيفية تجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء بسبب التكييف بشكل خاص.

نصائح لتنظيم استهلاك الكهرباء

ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من قبل بعض الإرشادات التي تتعلق بكيفية استهلاك الأجهزة الكهربائية حتى بعد تشغيلها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء الخاصة بالمنزل.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن عدم نزع الفيشة من مصدر الكهرباء يؤدى إلى زيادة استهلاك معدلات الكهرباء، لذا يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على زيادة وعي المواطنين وحثهم على كيفية ترشيد استهلاك الكهرباء.

كيف تقلل فاتورة الكهرباء؟

ومن الممكن أن يؤدي إيقاف التكييف أو تعديل درجة حرارته إلى توفير كبير في سعر فاتورة الكهرباء المنزلية، خاصة في الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في الآونة الأخيرة، يجب ضبط منظم الحرارة على 78 درجة فهرنهايت أو أقل من ذلك أيضًا، إلى 80 درجة فهرنهايت، ولكل درجة يتم رفع درجة الحرارة فيها، يمكن توفير 4٪ إلى 8٪ من تكلفة تبريد الكهرباء.

كما يفضل لتقليل فاتورة الكهرباء المنزلية أيضًا استخدام ترموستات تكون قابلة للبرمجة، لتحدد أوقات تشغيل أو إيقاف التكييف أو الثلاجة، وذلك للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.