5 نصائح لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء بسبب المكيف مع ارتفاع درجات الحرارة

مع التحذيرات المستمرة الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية، بوجود ارتفاعات عديدة منتظرة طوال فصل الصيف، بسبب استمرار امتداد منخفض الهند الموسمي شديد الحرارة، أصبح هناك ضغط وزيادة كبيرة في معدل استخدام الأجهزة الكهربائية المختلفة، خاصة كلا من المراوح والمكيفات.

حيث أصبح «المكيف» أحد أهم الأسس الحياتية لشريحة كبيرة من المواطنين، لاستخدامها طوال فصل الصيف، لمواجهة الطقس شديد الحرارة، والعمل على تبريد الهواء داخل أماكن العمل والمنازل، إلا أن هذا الضغط الكبير على استخدام «المكيفات»، ينتج عنه زيادة كبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء، ويترتب عليه ارتفاعا فى قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

لذا تقدم «الوطن» عددا من النصائح والإرشادات، التي وجهها مرفق تنظيم الكهرباء، من خلال صفحته الرسمية، لتقليل فاتورة الكهرباء الشهرية، بسبب استخدام المكيفات في فصل الصيف.

نصائح لتنظيم استهلاك الكهرباء

ونشرت الصفحة الرسمية التابعة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض الإرشادات التي تتضمن كيفية تقليل استهلاك مكيفات الهواء أثناء تشغيلها خلال الحرارة العالية، مما يترتب عليه ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء.

- يجب العمل على فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد انتهاء فترة تشغيلة.

- يجب ضبط منظم الحرارة الخاص بالتكيف على 25 درجة فقط، خاصة أن كل درجة زيادة يتم تخفيضها تزيد من معدل استهلاك الكهرباء.

- المواظبة المستمرة لتنظيف مرشح التكييف، لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، حيث يترتب عيله تقليل استخدام الكهرباء به.

- عند شراء التكييف، يجب أن يكون مناسبا لمساحة الغرفة التي سيتم التركيب فيها، حيث أن تركيب التكييف غير المناسب، من حيث أن قدرته أقل من حاجة المكان، يؤثر على عمله، ويزيد من معدل استخدام الكهرباء، ويقلل عمره الافتراضي.

- الحرص على إغلاق النوافذ والأبواب أثناء تشغيل التكييف، حتى لا يزيد معدل استهلاك الكهرباء به.