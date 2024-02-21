خبير اقتصادي يوضح تفاصيل ومزايا «المبادرة المصرية لتصدير العقار»

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إنَّ مصر تجهز حزمة حوافز لتصدير العقار وزيادة الفرص الاستثمارية، مؤكداً على أهمية المبادرة، التي تهدف إلى جذب المستثمر الأجنبي للاستثمار في الأصول العقارية داخل الدولة المصرية بالعملة الأجنبية.

وأضاف «عبدالعظيم»، في مداخلة ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ مبادرة تصدير العقار المصري وجودها هام للغاية، فهي قادرة على جذب العملة الصعبة وتوفير موارد إضافية للنقد الأجنبي لمصر في هذه المرحلة.

وتابع الخبير الاقتصادي: «سوق العقار المصري جاذب لاستثمارات متنوعة ومتعددة، وهناك الكثير من الشركات العربية والأجنبية أتت إلى مصر للاستثمار في القطاع العقاري، والمبادرة فرصة رائعة للمستثمرين العرب والأجانب والمستثمريين المصريين العاملين بالخارج».

واستطرد: «لابد من الاستفادة من مزايا المبادرة خاصة وأسعار العقار في مصر أرخص من أسواق أخرى كثيرة بالمنطقة وتدر عائد وربح جيد، ومزايا عديدة لقطاع العقارات المصري، أبرزها العائد المرتفع والحفاظ على قيمة وسعر الوحدات».