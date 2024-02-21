ألبرت شفيق: استعداد خاص لشهر رمضان ونقدم وجبة دسمة من الدراما المتنوعة

قال ألبرت شفيق، رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الإعلام المصري نجح في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية، وقبلها الانتخابات الرئاسية.

وأضاف شفيق خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن هناك نظام متكامل يتم اتباعه بالشركة المتحدة خلف الشاشة يدير حركة البرامج والعاملين داخل المنظومة.

وواصل رئيس قطاع التليفزيون بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشركة المتحدة استعدت بشكل خاص لشهر رمضان، ونمتلك وجبة دسمة من الدراما سترضي جميع الأذواق المصرية، متابعا: نستعد حاليا لرمضان ولدينا وجبة رمضانية دسمة ترضي جميع الأسواق، فهناك مسلسلات تاريخية ودراما اجتماعية وتشويقية وشعبية وكوميديا وفانتازيا.

وأكمل شفيق، أن الأعمال الدرامية في شهر رمضان، تُقدم كتابا وممثلين ومخرجين جدد، لافتا النظر إلى أن مسلسل الحشاشين من المسلسلات الهامة ذات الإنتاج الضخم، مؤكدا: «به شغل عظيم ولم يحدث مثل هذه الإنتاج الضخم قبل ذلك في الدراما المصرية».

ونوه إلى أن مسلسل مسار إجباري من المسلسلات الشبابية، ونقدم من خلاله نجوما جدد من خلال الاعتماد عليهم في البطولة المطلقة.

واختتم ألبرت شفيق، أن الشركة المتحدة كان لديها تحدي كبير في تقديم وجبة دسمة متنوعة من أفضل المسلسلات في شهر رمضان المقبل.