قوافل دعوية ومعارض غذائية ضمن استعدادات بورسعيد لشهر رمضان المبارك

تستعد محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان الكريم بعدد من الإجراءات والتجهيزات من قبل الأجهزة التنفيذية، وذلك بتجهيز عدد من المعارض، ومنها أهلا رمضان والسيارات المتجولة لبيع السلع الغذائية بأسعار منخفضة عن مثيلتها بالأسواق بالاضافة إلى استعدادات مديريات الأوقاف والأزهر الشريف والزراعة والتموين وغيرها من التجهيزات.

تزكية المساجد الكبري

واجتمع اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد مساء أمس مع الأجهزة التنفيذية والجمعيات الاجتماعية وشباب التحالف الوطني بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، وطالب محافظ بورسعيد بتزكية المساجد الكبري على الزوايا الصغيرة في إقامة الصلوات خلال شهر رمضان، كما طالب بتفعيل القوافل الدعوية والدروس التي تقوم بتوعية المواطنين بالإيجابيات خاصة خلال الشهر الكريم.

كروت رمضان للأسر الأولى بالرعاية

وأكد محافظ بورسعيد على التنسيق مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في الشارع، للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية لصرف «كروت» رمضان، لشراء مستلزماتهم خلال الشهر الكريم، كما طالب شباب التحالف الوطني بالتنسيق مع المحافظة للوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية لتتمكن المحافظة من صرف بونات رمضان لهم.

وأعلن دكتور حسني عطية وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، استعدادات المديرية لاستقبال الشهر الكريم، حيث توجد جمعية استهلاكية تابعة للمديرية لبيع المنتجات الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بالتنسيق مع محافظة بورسعيد.

وأكد محمد عوض وكيل وزاره التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على استمرار الحملات التموينية لمتابعة وضبط الأسواق لمنع احتكار السلع أو الزيادة في أسعارها.