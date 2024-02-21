سامو زين يستعد لطرح أحدث أغانيه.. انتظروني في العيد

أعلن الفنان سامو زين عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن تفاصيل ألبومة الجديد المقرر طرح أول أغنية منه في عيد الفطر.

وكتب ساموزين قائلا: «مساء الورد والسعاده أنا عارف اني أتأخرت عليكم في الألبوم الجديد ومقدرتش أنزل أغنيه جديدة في عيد الحب زي ما أنا متعود كل سنة بس علشان كنت فعلا مركز جدا إني أخلص الألبوم الجديد ويكون حاجه أنتم مستنينها مني بعد الفتره الطويلة دي، والحمدلله أنا خلاص بخلص الألبوم خلال الأيام الجاية ومسافر أصور أكثر من أغنية علشان أكون معاكم من العيد إن شاء الله».

وأضاف سامو: «مجهود كبير وتفكير كتير عملته وجهد وظروف كتير صعبة مريت بيها الفترة اللي فاتت كانت شخصية أو عملية وتحديات كتير لحد ما ارجع أقف على رجلي من تاني علشان اقدملكم حاجة بعد الفترة دي بشكركم على حبكم وعلى دعمكم وعلى محبتكم الكبيرة وثقتكم بيا أوعدكم بحاجات تعجبكم كل تأخيرة وفيها خيرة انتظروني في العيد في أول أغنية في العيد».