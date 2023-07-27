ساموزين يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة «دي حبيبتي»: «أيامكم حب وسعادة»

عبر الفنان ساموزين عن سعادته البالغة بنجاح أغنيته الأخيرة «دي حبيبتي»، التي تم طرحها على اليوتيوب، وحققت ما يقرب من 170 ألف مشاهدة في يومين فقط.

نجاح أغنية «دي حبيبتي» على اليوتيوب

وكتب ساموزين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مين اللي تبقى في حضنه ومعاه وليكي ما يغنيش، أيامكم حب وسعادة والأغنية تريند علي تطبيق أنغامي بأفضل الأغاني وتتجاوز 100 ألف مشاهده من أول يوم و150 ألف على اليوتيوب كل الحب يا أهل الحب».

ساموزين يروج لأغنيته الجديدة

قد روج الفنان ساموزين لأغنيته «دي حبيتي» منذ فترة عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، ونشر كواليس من تصوير الأغنية كفيديو كليب.

أغنيات ناجحة في مشوار ساموزين

يعتبر الفنان ساموزين من مطربي الجيل الحالي المميزين، حيث حقق مئات المشاهدات بأغانيه الجديدة، منها أغنية «حورية في جزيرة»، و«أخطبوطا مش عنكبوتا»، و«حورية في جزيرة»، والأخيرة من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي.