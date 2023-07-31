ساموزين يرد على هجوم جمهور الهضبة: «أنا من محبي عمرو دياب»

رد الفنان ساموزين على هجوم عدد من جمهور عمرو دياب عليه، بسبب دفاعه عن الملحن عمرو مصطفى ووصفه بالملحن الأعظم بعد أن كان قد نشر منشورا منذ يومين وصف فيه عمرو مصطفى بالملحن العظيم عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستجرام».

ساموزين: «مبحبش الطريقة دي معايا في الحديث»

كانت تصريحات سامو زين عن عمرو مصطفى استفزت عددا من جمهور عمرو دياب بسبب خلافات سابقة بينهما.

رد سامو على الجمهور عبر حسابه بإنستجرام: «أنا من جمهور عمرو دياب ومن سنين فبلاش الكلام يبقى بالطريقة دي عليا أنا بالذات طول عمري بحالي ومع نفسي بشغلي والهجوم يبقي بالشكل ده وكمية المسجات اللي بتجيلي من كثير من الناس والأصدقاء والفنانين أنا بتكلم علي حق عمرو مصطفى وده حقه بحكم الخبرة والنجاح والمذاكرة والسفر والتطوير ده ليه إيجابيات كثيرة يا جماعة ولازم تحترم جدا جدا مينفعش بجد وأمور كثيرة هذا الجيل يجب أن يطلع عليها».

ساموزين: كل ما يقوله عمرو مصطفى حق

أضاف ساموزين: «ويعرف أن هذا الفنان صنع تاريخا كبيرا لمصر والوطن العربي وما زال يفعل وسجل اسمه كملحن تقيل جدا التاريخ لا ينسى لو نسيتو الكلام ده بس صدقوني لو نسيتو الكلام ده عمركم ماهتلاقوا تاريخ يفتكركم كل التحية لشجاعة هذا الفنان الكبير والملحن الأعظم في تاريخ هذه الصناعة في السنوات الأخيرة وكل ما يقوله حقيقي 100% وحقه وحقنا كلنا».