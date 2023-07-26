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«دي حبيبتي».. ساموزين يطلق أولى أغنياته الصيفية لعام 2023

كتب:

محمود الرفاعى
12:08 ص | الأربعاء 26 يوليو 2023
ساموزين

ساموزين

أطلق النجم ساموزين، أولى أغنياته لصيف عام 2023، التي تحمل عنوان «دي حبيبتي»، على المنصات السمعية، وقناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

ساموزين يطلق أغنيته «دي حبيبتي»

ونشر سامو، مقطعا من الأغنية، عبر صفحاته الرسمية، والأغنية من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة، وتوزيع محمود صبري، وإخراج شريف فرانسيس.

ساموزين يطرح عددا من الأغنيات خلال الفترة الماضية

وقدم «سامو زين»، خلال الفترة الماضية، عددًا من الأغنيات الجديدة، منها أغنية «حورية في جزيرة»، و«أخطبوطا مش عنكبوتا»، و«حورية في جزيرة»، والأخيرة من كلمات محمود شوقي، وألحان معتز أمين، وتوزيع أسامة عبد الهادي.

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