وفاة خال ساموزين في سوريا

كشف الفنان ساموزين، عن وفاة شقيق والدته «خاله» السيد موفق مصطفى، صباح اليوم الثلاثاء، في سوريا، مناشدًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتب ساموزين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «توفى إلى رحمة الله تعالى، خالي أخو والدتي، اليوم في دمشق، إن لله وإن إليه راجعون.. اللهم أنزل على خالي الحبيب موفق مصطفى بره جكلي، الفيض الواسع من الرحمات والمغفرة والعفو والغفران، وتجعله ممن يفوزون بجنة الخلد».

وتابع ساموزين: «الرحمة والسلام على روحك الطاهرة الطيبة النقية.. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات».