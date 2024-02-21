حسن الرداد ينشر البوسترات الدعائية لمسلسل محارب قبل عرضه في رمضان

نشر الفنان حسن الرداد البوسترات الدعائية لمسلسل محارب عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، والمقرر عرضه الموسم الرمضاني المقبل.

وعلق الفنان حسن الرداد على البوستر: «مسلسل محارب، رمضان 2024، على قنوات المتحدة، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، إنتاج أحمد السبكي».

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين.