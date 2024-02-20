«عشان نسي أساميهم».. حسن الرداد يستعين بالجمهور لمصالحة زملائه

رواج واسع حققه مسلسل «محارب»، بعد نشر البرومو الخاص به عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بطولة الفنان حسن الرداد، الذي يُجسد دور «عزيز»، والمقرر عرضه على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بعد الرواج الكبير الذي حققه البرومو الأول لمسلسل محارب، طُلب من الفنان حسن الرداد أن يقدم فيديو قصيرا مدته 20 ثانية، يتحدث فيه عن فريق عمل المسلسل، وهو ما تسبب في مضايقة بعض الزملاء، لعدم ذكر اسمهم في الفيديو.

حسن الرداد يصالح أصدقائه

ظهر الفنان حسن الرداد، عبر فيديو قصير عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، يستعين بجمهوره في كيفية مصالحة زملائه، «من كام يوم بشير طلب مني فيديو 20 ثانية أقول فيه كاست المسلسل ونسيت أغلب الأسماء».

ما يقرب من 15 يومًا، تعرض «الرداد» إلى معاتبته على منصات التواصل الاجتماعي بقول «أنت نسيت تقول اسمي»: «كله بيقولي نسيت تقول اسمي حتى الحلاق قالي أنت نسيت تقول اسمي يا فنان ودلوقتي انا بستعين بيكم عشان تقولوا اقتراحات أصالح بيها زمايلي».

رد فعل الجمهور على فيديو الرداد

لم يتردد الجمهور لحظة واحدة في كتابة اقتراحات تساعد «الرداد» في مصالحة زملائه منها: «الفيديو دا كفيل يصالحهم يا فنان»، «نزل صورهم كلهم في بوست واحد زي باقة ورد»، «إن شاء الله بعد عرض العمل وبالتوفيق للجميع ليهم دعوه على العشاء»، «اعملهم حفلة و اعزمهم ع العشاء»، «اعمل أغنيه باسمهم علي طريقه المهرجانات»، «أرجع قول أساميهم كلها وأقرأها من ورقة».