رمضان 2024 وفاء صادق تروج لدورها في مسلسل عتبات البهجة

روجت الفنانة وفاء صادق، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، لدورها في مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه في رمضان 2024 حيث تجسد شخصية منال.

ونشرت وفاء صادق البوستر الدعائي لدورها في المسلسل معلقه: عتبات البهجة، العدل، جروب يحيى الفخراني، مجدي أبو عميره، رمضان يجمعنا قريبا.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويشارك في البطولة كل من: يحيي الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي لمدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج العدل جروب.