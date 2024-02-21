شبورة على مدن القناة صباح اليوم.. كثيفة على الطرق الزراعية

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء من شبورة كثيفة على الطرق السريعة والصحراوية خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة في بعض المحافظات.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، إن طقس اليوم الأربعاء، مستقر ودافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر محذرا المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة حال الخروج من المنزل صباحا أو في ساعة متأخرة من الليل.

أماكن الشبورة في مدن القناة

وقال بيان الشبكة الوطنية للطوارئ، إن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذرة المواطنين والسائقين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور حال وصولها إلى شبورة ضبابية.

وتنتشر الشبورة على طرق «الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية السويس الصحراوي، والإسماعيلية العريش الساحلي»، وتزداد كثافتها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو لقربهم من المسطحات المائية.

وقال بيان الشبكة، إن درجات الحرارة المتوقعة غداً العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، في انخفاض درجتين عن طقس اليومين الماضيين.