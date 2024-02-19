أمطار تضرب مدن القناة غدا.. وتحذيرات من شبورة كثيفة على الطرق

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، من أمطار متوقعة بنسبة 30% في الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء على مدن القناة، بالتزامن مع سقوط أمطار على بعض المدن الساحلية.

سقوط أمطار خفيفة على مدن القناة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة، إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%، على مدن بورسعيد وبورفؤاد ومدينة الإسماعيلية والمراكز التابعة لها، وتمتد على طرق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو.

كما تمتد الأمطار على طريق الإسماعيلية العريش الساحلي، وتشمل مدن القنطرة شرق والقنطرة غرب ومدينة بئر العبد والقرى الممتدة على الطرق، فيما أشار البيان إلى أن طقس الغد مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

شبورة مائية على الطرق

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ من شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤثر على الحركة المرورية في الساعات الأولى من الصباح.

وتنتشر الشبورة بشكل كثيف صباح غد على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، والإسماعيلية السويس الصحراوي، ومحور 30 يونيو، وتكون بشكل كثيف على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي والإسماعيلية بورسعيد الزراعي ومحور 30 يونيو لقربها من المسطحات المائية بشكل كبير.