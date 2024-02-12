شبورة تصل لحد الضباب ورياح محملة بالأتربة.. طقس مدن القناة اليوم

تتعرض مدن منطقة قناة السويس لشبورة كثيفة خلال الساعات القليلة المقبلة تصل إلى حد الضباب وتؤثر على بعض الطرق السريعة والصحراوية بالتزامن مع شبورة تتعرض لها العديد من المحافظات.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة وسيناء، إن طقس اليوم الاثنين دافئ نهاراً على محافظات القناة، بارد ليلا وفي الصباح الباكر محذرة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في أوقات الخروج صباحا.

الشبورة تصل إلى حد الضباب

وأضاف بيان الشبكة الوطنية للطوارئ أن الشبورة المائية تصل لحد الضباب قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية.

وتنتشر الشبورة على طرق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي والإسماعيلية السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية العريش، فيما تزداد حدة الشبورة على طرق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وطريق الإسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو.

نشاط للرياح على الطرق

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة، فيما أشار البيان إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 12 درجات مئوية.