حالة الطقس غدا.. شبورة 5 ساعات على الطرق وتحذيرات للسائقين

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات إذ تشهد البلاد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية وتكون الغيوم الجزئية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات السواحل الشمالية الغربية، على أن يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى مائل إلى الدفء على السواحل الشمالية شديد البرودة في الصباح الباكر.

حالة الطقس غدا في المحافظات

حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا لمدة 5 ساعات وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

درجات الحرارة في المحافظات

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري طقسا غائما جزئيا إذ سجلت درجة الحرارة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، فيما سجلت العظمى في الوجه البحري 23 درجة والصغرى 13 درجة.

وسجلت العظمى في محافظات السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 12 درجة، وفي جنوب سيناء والبحر الأحمر سجلت العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، بينما بلغت العظمى في شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 8 درجات، وفي جنوب الصعيد بلغت العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.