«تعليم القاهرة»: ورشة عمل للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على البيئة

عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ورشة عمل توعوية وتثقيفية عن «ترشيد الاستهلاك للكهرباء ونشر ثقافة الاعتماد على الطاقة الكهربية والحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية»، وذلك بالتنسيق مع وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية المستدامة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وقالت مديرية التعليم بالقاهرة، إن الورشة تُعقد في إطار سعي الدولة المصرية للنهوض بالمواطن المصري، من خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والخطة الاستراتيجية «رؤية مصر 2030»، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني وخاصة الحكومية وتوصيات مؤتمر المناخ «cop27»، وبناء على القرار الوزاري لإنشاء وحدة كفاءة الطاقة الكهربائية برعاية أيمن موسى وكيل وزارة التعليم بالقاهرة.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن ورشة العمل تهدف إلى نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك الكهربائي وتأهيل كوادر من المعلمين لنشر هذه الثقافة بين العاملين بالإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها، بجميع المراحل التعليمية (ابتدائي - إعدادي - ثانوي عام - ثانوي فني).

افتتاح أولى جلسات الورشة

جدير بالذكر، أن ورشة العمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل، وتكون مدة عقد ورشة العمل يوم واحد لكل مجموعة.

واُفتتحت أولى جلسات ورشة العمل اليوم بحضور كل من إدارات (روض الفرج- الساحل - شبرا - الشرابية - الزاوية الحمراء - الزيتون- حدائق القبة - مصر الجديدة - النزهة - شرق م.نصر - غرب م.نصر - القاهرة الجديدة).

وتطرقت الورشة إلى كيفية الوصول من مرحلة الترشيد إلى مرحلة الكفاءة، واتخاذ التدابير اللازمة، وتعديل السلوك لترشيد استهلاك الكهرباء في المدارس والمنازل، والخلايا الشمسية وتعزيز التنمية المستدامة بالطاقة النظيفة