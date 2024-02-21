تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات (فيديو)

استعرضت الإعلامية هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى»، الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، حيث يشهد شارعي عبدالعزيز والموسكي كثافات مرورية نسبية، وشارع عبدالعزيز يشهد أيضا كثافات مرورية، وميدان طلعت حرب يشهد سيولة مرورية تختفي حتى بعض الكثافات بالمتحف المصري.

وعن كوبري أكتوبر والمتجه إلى شارع رمسيس فيشهد كثافات مرورية تختفي تدريجيا، وبالنسبة لشارع فيصل فيشهد كثافات نسبية تبدأ من آخر شارع فيصل وحتى الطوابق، وتشهد منطقة الطوابق كثافات مرورية كبيرة تقل بعد الوصول إلى محطة التعاون، ولكن شارع فيصل يشهد بعض الكثافات، أما عن محور صفط فيشهد بعض الكثافات المرورية تزيد قبل جامعة القاهرة.

وفي محافظة الإسماعيلية فيشهد طريق عثمان أحمد عثمان الواصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم سيولة مرورية عدا بعض الكثافات المتحركة والتي لا تؤثر إطلاقا على حركة الطريق، أما المتجه لمحافظة بورسعيد فتوجد سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية - بورسعيد.

وفي محافظة سوهاج، فتشهد الطرق حول محطة قطار سوهاج كثافات نسبية، وطريق عبدالمنعم رياض الرابط بين عدة طرق رئيسية يشهد سيولة مرورية، كما توجد سيولة مرورية أعلى نهر النيل، والطريق المؤدي للجامعة يشهد كثافات نسبية، كما توجد كثافات نسبية بسيطة عند المستشفى العام ومجمع المحاكم.