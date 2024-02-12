جدول زمني لإنهاء عمل «التحالف الدولي» في العراق.. «القاهرة الإخبارية» تكشف التفاصيل

كشفت هبة التميمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بغداد، تفاصيل اجتماع اللجنة «العراقية – الأمريكية» أمس، موضحة أنّ الاجتماع عقد بحضور اللجنة العسكرية العراقية مع قوات التحالف الدولي، ودار الاجتماع حول إنهاء وجود التحالف الدولي، كما أنّ القوات الأمنية قادرة على بسط الأمن والاستقرار في العراق، فضلا عن وضع جدول زمني يحدد من الطرفين».

إتمام أعمال اللجنة العراقية - الأمريكية

وأضافت «التميمي»، خلال مداخلة عبر «جولة المراسلين»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقديم الإعلامي رعد عبدالمجيد، أنّ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أشار إلى أنّه حال عدم تعكر صفو المحادثات بين الطرفين، فإنّ الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة العراقية - الأمريكية بالسرعة الممكنة.

مفاوضات بين الجانبين الأمريكي والعراقي

وتابع أنّ هناك مفاوضات بين الجانبين الأمريكي والعراقي، وسيتم وقف استهداف القواعد الأمريكية من قبل بعض الفصائل العراقية التي جمدت جميع استهدافاتها بطلب من الحكومة العراقية بعد المشاورات والمحادثات، مضيفة أنّ بعض الفصائل مستمرة في دك معاقل القواعد الأمريكية خارج البلاد وليس داخلها، ما يضع الحكومة العراقية في حرج.