رابط نتيجة السادس الابتدائي العراق 2024.. احصل عليها في 7 خطوات

أعلنت وزارة التربية العراقية رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق 2024، التي تحصل على اهتمام كبير بين الطلاب وأولياء الأمور.

رابط نتيجة السادس الابتدائي العراق 2024

وصرحت الوزارة أن نتيجة السادس الابتدائي العراق 2024 ظهرت في الأنبار، والكرخ والرصافة وصلاح الدين، وغيرها من المحافظات، وتُعتبر المرحلة الابتدائية جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية في البلاد وتعتبر مهمة للطلاب وأولياء الأمور.

خطوات الحصول على نتيجة السادس الابتدائي العراق 2024

توضح «الوطن» في الخطوات التالية طريقة الوصول إلى رابط نتيجة السادس الابتدائي العراق 2024 والحصول عليها بطريقة بسيطة، وتأتي كالتالي:-

- فتح وقع نتائجنا الإلكتروني أو موقع وزارة التعليم العراقية من هنــــــــا.

- اضغط على نتائج الامتحانات.

- سجل البيانات مثل اسم الطالب، والرقم الخاص بالامتحان مع تحدد المحافظة التابع لها الطالب.

- الضغط على أيقونة استعلام.

- ستتيح كشوف النتائج على شكل ملفات «بي دي إف».

- اضغط على زر التنزيل للحصول على النتيجة.

- ابدأ بالبحث عن اسمك في خانة البحث.