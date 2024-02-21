أبو جبل يسخر من نفسه بسبب ركلات الترجيح.. «بتحب أنهي زاوية أكتر؟»

بعد أكثر من 3 أسابيع من توديع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية مبكرا، بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية في دور الـ16، ظهر محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر الأول، مع زوجته وهما يقضيان إجازة في دبي، بعد الهجوم الكبير الذي استقبله أبو جبل، عقب إهدار الركلة الأخيرة التي كانت سببا في خروج مصر من البطولة القارية.

لم يقف التوفيق إلى جوار «أبو جبل» الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلي، بعد إصابة الحارس الأساسي محمد الشناوي خلال أمم إفريقيا، بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له، واعتباره أحد أسباب توديع البطولة القارية مبكرا، ليتراجع بعدها المارد الأحمر عن ضمّه.

أبو جبل يظهر رفقة زوجته ملكة جمال الجزائر في دبي

وظهر أبو جبل، رفقة زوجته سمارة يحيى ملكة جمال الجزائر، وهما يقضيان إجازة بأحد المحميات الطبيعية في دبي، بينما ظهر وهو يسخر من اختيار «الزاوية اليمنى»، والتي اختارها في كل ركلات الترجيح التي صوبت عليه أمام الكونغو، ما أثار موجة غضب ضده حينها.

أبو جبل يسخر من اختيار الزاوية اليمنى

ظهر أبو جبل مع أحد أصدقائه وهو يحاول صد ركلة ترجيح، ليسأله صديقه: «بتحب أنهي زاوية أكتر»، ليرد ساخرا: «الزاوية اليمين».

وكان أبو جبل تولى مسؤولية حراسة عرين منتخب مصر في مباراة الكونغو الديمقراطية، بعد إصابة محمد الشناوي بخلع في الكتف، ليثير عدم تصديه لأي ركلة ترجيح بعد اختيار الزاوية اليمنى في معظم الركلات، موجة من الغضب ضده بعد البطولة.