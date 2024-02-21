تعامد الشمس على وجه رمسيس.. معجزة فلكية يشهدها معبد أبو سمبل غدا

يستعد معبد أبو سمبل لاستقبال معجزة فلكية غدًا، إذ تتجه أنظار العالم كله لمشاهدة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس في المعبد مع شروق صباح الغد، وتلك الظاهرة عمرها نحو 3300 عام، إذ يصطف الزوار مع بدء الساعات الأولى للصباح أمام المكان الشهير، للاستمتاع بمشاهدة تلك الظاهرة التي تثبت عظمة القدماء المصريين وبراعتهم في علوم الفلك، والهندسة، والنحت، والتصوير، والتخطيط.

متى تتعامد الشمس على معبد أبو سمبل؟

وتتعامد الشمس على معبد أبو سمبل، وتحديدًا على وجه الملك رمسيس الثاني مرتين سنويًا، أولهما 22 أكتوبر، والثانية 22 فبراير، بحسب ما أعلنته وزارة الآثار من قبل في بيان.

وتتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في تمام الساعة 6:52 صباحًا، إذ تستمر لنحو 20 دقيقة، وذلك احتفالًا بانطلاق موسم الفيضان والزراعة بحسب التاريخ القديم، بينما يكون التعامد في شهر أكتوبر احتفالًا بانطلاق موسم الحصاد.

هل نُقل معبد أبو سمبل؟

وكشفت «الآثار» في بيان سابق، أنّ معبد أبو سمبل كان مهددًا بالغرق في ستينيات القرن الماضي وتحديدًا عام 1959، بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل، وفيضان السد العالي، وجرى البدأ في عملية إنقاذ المعبد بين عامي 1964 و1968، ونقله إلى موقع جديد على ارتفاع أعلى من مستوى نهر النيل.

ماذا يوجد في معبد أبو سمبل؟

ويعد معبد أبو سمبل أحد رموز مصر القديمة إلى جانب أهرامات الجيزة، إذ جرى نحته في بطن الجبل على مساحة بلغت نحو 320 كيلومترًا، ويضم معبدين كبيرين، تتكون واجهة المعبد الكبير من 4 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثاني وهو يجلس على عرشه ويتوسطها باب المعبد، فيما يضم الثاني 6 تماثيل بينها 4 للملك، والآخرين لزوجته الملكة نفرتاري.

وبُني معبد أبو سمبل على يد الملك رمسيس الثاني الذي اختار المكان بنفسه، كما أنّه تصوّر واجهة المعبد الضخمة، وأنهى بناؤه في 5 سنوات فقط نظرًا لحفر ونحت المعبد في قلب الصخور.