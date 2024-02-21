جدول اختبارات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الإعدادي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، موعد اختبارات شهر فبراير للصفين الأول والثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الثاني 2024، على أنّ تؤدى الامتحانات في أثناء اليوم الدراسي دون الإخلال بانتظام الدراسة أو تعطيل العملية التعليمية.

ووفق ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، فإنّه من المقرر بدء اختبارات شهر فبراير 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي، يوم الأحد 3 مارس حتى الخميس 7 من الشهر نفسه، وتعقد الامتحانات في جزء من حصة المادة وعلى مستوى كل مدرسة، على أنّ تكون اختبارات قصيرة تُحقق الهدف التربوي منها.

جدول اختبارات شهر فبراير 2024

وبحسب المديرية، فإنّ طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ، يؤدون الاختبارات في 9 مواد دراسية، تبدأ بالأحد 3 مارس باختبار مادتي «اللغة العربية، والتربية الدينية»، والاثنين 4 مارس بمادتي «العلوم، والتربية الفنية»، ويوم الثلاثاء 5 مارس بمادتي «الهندسة، والجبر»، ويوم الأربعاء 6 مارس مادة «اللغة الإنجليزية»، ويوم الخميس 7 مارس بمادتي «الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي».

إرسال جداول الاختبارات للإدارات التعليمية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّه جرى إرسال جداول اختبارات شهر فبراير 2024 إلى جميع الإدارات التعليمية، لنشرها في المدارس الإعدادية أمام الطلاب، كما تم التنبيه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظاً على سلامة الطلاب، واستكمال اليوم الدراسي.