ضبط منشآت تعمل بدون ترخيص وأدوية مجهولة المصدر في كفر الشيخ

شنّت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير الإدارة، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة كفر الشيخ، بمشاركة الدكتورة أريج طه، مشرف فريق إدارة كفر الشيخ، وأعضاء الفريق، بالإضافة إلى فريق من التفتيش الصيدلي التابع لهيئة الدواء المصرية.

ضبط منشآت تعمل بدون ترخيص وتحرير محضرين

تمكنت الحملة من المرور على 18 منشأة طبية مرخصة في مدينة كفر الشيخ، وجرى ضبط 2 منشأة تعمل بدون ترخيص، وتحرير 2 محضر حيازة واتجار في أدوية مجهولة المصدر.

وأوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشدداً على أهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة، والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، محذراً من مخاطر ممارسة الطب دون ترخيص أو استخدام أدوية مجهولة المصدر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين.

ملاحقة المخالفين للقانون

وأكدت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير إدارة العلاج الحر، على أنّ وزارة الصحة ستُواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بشكل دوري لضمان سلامة وصحة المواطنين، مشيرةً إلى استمرار ملاحقة المخالفين للقانون، للحفاظ على صحة المواطن، وتقديم خدمة طبية لائقة في القطاع الخاص.