رئيس جامعة القناة: نبحث إنشاء مركز للدراسات الصينية العربية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إن الجامعة تسعى إلى إنشاء مركز للدراسات الصينية العربية بالجامعة، لدعم وتشجيع زيادة الجالية الصينية.

وأضاف «مندور» في تصريحات خلال استقباله الدكتور ضياء حلمي خبير الشئون الصينية وعضو لجنة الشئون الآسيوية بالمجلس المصري للشئون الخارجية أن جامعة القناة لديها ثلاثة برامج دراسية لتدريس اللغة الصينية في كلية الآداب، والألسن، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وتابع: «لدينا ثلاثة كيانات هامة بالتعاون مع الجانب الصيني هي الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، ومعهد الاستزراع السمكي، ومعهد كونفوشيوس».

مندور: لدينا ارتباط جذري بالثقافة الصينية

وأوضح مندور أن الثقافة الصينية تقوم على مبدأ متكافئ مشيراً إلى أن عمق العلاقات المصرية الصينية وحضارتهما يؤهلهما للصدارة والريادة في العديد من المجالات، ودورنا في اقتناص الفرص واستثماره.

وتابع أن شهر أبريل المقبل سيتم تنظيم احتفالية عن «كموجو» الشاعر والأديب الصيني الكبير، لافتاً إلى أن معهد كونفوشيوس يضم متحف له، حيث يعد واحداً من أشهر أدباء الصين في الثقافة الحديثة.

ولفت إلى أن الصالون الثقافي داخل معهد كونفوشيوس يعقد بصفة شهرية، حتي يتسنى لدارسي اللغة الصينية التعرف أكثر على هذه الثقافة العريقة، ولمد جسور التعاون المشترك بين جامعة القناة والجانب الصيني التي تستمر جذورها لأكثر من 20 عاما.