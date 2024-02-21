وضعت وزارة التنمية المحلية، عددا من التوجيهات حول مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في شهر رمضان 2024، ولكن من المقرر أن تمتد المواعيد لساعة إضافية.

مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في شهر رمضان 2024

ووفقًا لمصادر في الوزارة، فإن مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية في شهر رمضان 2024، ستكون هي نفس المواعيد الشتوية، ولكن سيتم تمديد ساعة إضافية لفتح المحلات.

استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان

وتستعد وزارة التنمية المحلية لاستقبال شهر رمضان الكريم في جميع الهيئات الخدمية والقطاعات مثل التموين، الكهرباء، مديريات الصحة، ومياه الشرب، وذلك لتكون على أقصى درجات الاستعداد طوال الشهر.

كما سيتم زيادة أعداد الشوادر والمنافذ المتحركة والثابتة من خلال السلع الأساسية التي سيتم طرحها خلال شهر رمضان في معارض أهلًا رمضان؛ للتمكن من توفير السلع في الأسواق بشكل مستمر خلال الشهر.

وحثت الوزارة على ضرورة المشاركة في معارض أهلا رمضان بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى والمصانع، وعمل تخفيضات للمواطنين على السلع الأساسية للتخفيف عن كاهل المواطنين.