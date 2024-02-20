10 نصائح لبدء رجيم صحي في شهر رمضان.. استعد للصيام

يخرج البعض من شهر رمضان بوزن زائد، وذلك بسبب العادات الخاطئة التي يتبعها الصائمون، واتباع نظام غذائي ضار طوال الفترة من بين الإفطار والسحور، والإكثار من تناول الأطعمة الخاصة بالشر الكريم وتناول كميات كبيرة من العصائر التي تحتوي على السكريات والحلويات الشهيرة.

وخلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» 10 نصائح لبدء رجيم صحي في شهر رمضان:

10 نصائح لبدء رجيم صحي في شهر رمضان

وقال الدكتور شادي عبدالعال، استشاري التغذية لـ«الوطن» إن الصيام نظام من أهم أنظمة الدايت التي تتبع حول العالم بل أنجحها، لذا يمكن للراغبين في خسارة الوزن استغلال شهر رمضان، كما قدم 10 نصائح لبدء رجيم صحي في شهر رمضان، وجاءت كالتالي:

- تجنب تناول الحلويات بكثرة ويجب تحديد كمية مناسبة لاتباع رجيم صحي في شهر رمضان.

- تجنب تناول الأكلات المقلية «السمبوسك والبطاطس» وتناولها مرة واحدة في الأسبوع.

- يجب ممارسة التمارين الرياضية سواء في المنزل أو الجيم بعد الإفطار بساعتين للمبتدئين.

رجيم صحي في شهر رمضان

- يجب تناول التمر قبل وجبة الإفطار، وتجنب شرب العصائر المصنعة، ضمن اتباع رجيم صحي في شهر رمضان.

- تناول أطعمة قليلة الدسم مثل الشوربة والخضروات والشعيرية، وذلك دون دهون أو بزيت الزيتون الصحي.

- عدم الإكثار في تناول الكافيين، خاصةً وقت السحور.

- تجنب تناول الأملاح أو الحوادث لأنها تزيد الوزن، وتسبب خطرا على الصحة.

- شرب كميات كافية من الماء قبل تناول الوجبة لتزيد من الشعور بالشبع.

- ولاتباع رجيم صحي في شهر رمضان يحب تناول اللحوم والنشويات والخضروات، وأطعمة تحتوي على الدهون الصحية خلال وجبة الإفطار.

- يمكن استبدال الحلويات الرمضامنية بالفواكه المجففة والمكسرات وذلك يكون بكميات قليلة.