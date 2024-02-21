محافظ قنا يتفقد أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بمنطقة الهلال الأحمر 

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أعمال الإصلاح التي تجري بمنطقة الهبوط الأرضي أمام مستشفى الهلال بوسط مدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وشاذلى البرنس نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة لأعمال الإصلاح.

الهبوط الأرضي بمدينة قنا

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، انه فور حدوث الهبوط الأرضي اتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية إجراءاتها للبدء في إصلاح الهبوط، و غلق اتجاه الطريق، والدفع بمعدات الحفر والصيانة للموقع، وبدء أعمال الحفر وصب الأساسات العميقة، ووضع الحلول الجذرية للمشكلة لعدم تكرارها مره أخرى، مؤكدًا أن المحافظة حريصة علي توفير افضل الخدمات للمواطنين.

كما وجه الداودي مسئولي الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح تمهيدا لفتح الطريق امام حركة السيارات وتحقيق السيولة المرورية، مع ضرورة تطبيق المواصفات الفنية لضمان عدم تكرار الهبوط بالمنطقة مرة أخرى.