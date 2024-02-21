شمس ساطعة وأجواء مستقرة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الحالة الجوية مستقرة بشكل كبير والظواهر الجوية غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية ويكون هناك زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس خلال فترات النهار، وهو ما يساعد على الاستقرار والشعور بالدفء خصوصا مع المرتفع الجوي بطبقات الجو العليا والذي يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هالة الحملاوي، مذيعة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على شاشة القناة «الأولى»، أن الكتل الهوائية التي نتعرض لها هي كتل هوائية صحراوية ما يزيد من قيم درجات الحرارة وجعلها أعلى من المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين لـ3 درجات، واليوم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية ويكون الطقس دافئا بشكل كبير خلال فترات النهار بمعظم المحافظات خصوصا الموجودة بالوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس مائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس مائل للدفء على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط خلال فترات النهار خصوصا مع وجود آشعة الشمس، ولكن في فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس نشهد انخفاضا بدرجات الحرارة، وهذا الانخفاض يكون ملحوظا بشكل كبير في ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.