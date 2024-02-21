«الأرصاد»: موجة حارة تضرب البلاد بداية من اليوم.. والحرارة تصل إلى 26 درجة

كشف تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء موجة ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات جنوب البلاد بقيم تصل إلى 26 درجة، في حين يمتد الارتفاع تدريجيا من الجنوب إلى الشمال ليصل إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 21 حتى 22 درجة.

موجة حارة

وأوضح تقرير الأرصاد الجوية، المتعلق بقيم الحرارة المتوقع تسجيلها حتى منتصف الأسبوع المقبل، أنّ مدن ومحافظات جنوب البلاد ستتعرض إلى موجة حارة وشديدة الحرارة أحيانا نتيجة ارتفاع قيم الحرارة طوال تلك الفترة، تمتد إلى القاهرة الكبرى بداية الأسبوع المقبل، حيث تصل إلى 25 درجة على القاهرة، و32 درجة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 22 13

أكتوبر 21 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 21 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 22 12

طنطا 20 12

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 11

السويس 22 13

العريش 19 11

رفح 19 11

رأس سدر 23 13

نخل 20 6

كاترين 15 4

الطور 23 14

طابا 20 11

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 18 10

السلوم 16 8

سيوة 20 7

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 23 14

مرسى علم 25 16

شلاتين 24 13

حلايب 20 15

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 15

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 22 7

أسيوط 21 8

سوهاج 22 9

قنا 24 11

الأقصر 26 11

أسوان 27 12

الوادي الجديد 24 8

أبوسمبل 25 12