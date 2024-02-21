«الأرصاد» تُحذّر من تغيرات مفاجئة في طقس الأيام المقبلة

حذّرت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من 3 ظواهر جوية تؤثر على حالة الطقس بدءا من اليوم ولمدة 7 أيام مقبلة، حيث نشهد تغيرات واضحة في طقس فصل الشتاء.

ظواهر جوية

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ هناك أكثر من ظاهرة جوية تغير الأجواء الشتوية الباردة المعتادة في هذا الوقت من العام إلى أجواء دافئة وحارة أحيانا على شمال البلاد ومنطقة مصر الوسطى، ومن حار على القاهرة الكبرى، إلى أجواء شديدة الحرارة أحيانا على محافظات الوجه القبلي وشمال وجنوب الصعيد، وتتضمن ما يلي.

كتل هوائية صحراوية

- ارتفاع واضح في درجات الحرارة نتيجة رياح وكتل هوائية جنوبية غربية حارة، تؤثر على البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل، تعمل على ارتفاع قيم الحرارة بين 6 لـ8 درجات على جميع الأنحاء، ومحافظات جنوب البلاد أكثر تأثرا بارتفاع قيم الحرارة.

مرتفع جوي

- امتداد مرتفع جوي قادم من طبقات الجو العليا يزيد فترات سطوع الشمس، وبالتالي يزيد الإحساس بارتفاع قيم الحرارة العظمى خلال ساعات النهار، ويمنع تكاثر السحب طوال تلك الفترة.

شبورة صباحية

- شبورة مائية كثيفة تتكون على الطرق الزرعية والصحراوية والسريعة، تبدأ من الساعة 4 فجرا وتستمر حتى الـ10 صباحا أحيانا، وتختلف كثافته من يوم لآخر وفق قيم الحرارة المسجلة.