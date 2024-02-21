بعد توقف الأمطار.. ظاهرة جوية تضرب 9 محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

توقفت الأمطار مع فجر اليوم على محافظات مصر إذ انتهت نوة الشمس الصغرى، إلا أنه على الرغم من ذلك فقد جرى التحذير من ظاهرة جوية سوف تنطلق بعد قليل على عدد من المحافظات المصرية، وهي ظاهرة الشبورة المائية التي تبدأ في حدود الرابعة فجرا وتؤثر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

وبحسب تقرير هيئة الأرصاد الجوية فإن تلك الظاهرة تتأثر بها 9 محافظات، وتصل لحد الضباب والتي معها تنخفض مستوى الرؤية الأفقية وقد تنعدم الرؤية تماما على بعض الطرق، الأمر الذي يتبعه تحذير عاجل للمواطنين في تلك المحافظات بالتحديد قائدي السيارات.

ظاهرة جوية بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى

وأشار التقرير الرسمي، إلى أن نوة الشمس الصغرى قد انتهت وتوقف معها سقوط الأمطار فيما حلت ظاهرة الشبورة المائية محل الأمطار لتكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى 9 محافظات تبدأ من الساحل الشمالي مرورا إلى القاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.

9 محافظات تتأثر بظاهرة الشبورة المائية

- القاهرة الكبرى

- وسط سيناء

- بني سويف

- المنيا

- الفيوم

- بورسعيد

- السويس

- الإسماعيلية

- الإسكندرية

- البحيرة

موعد الشبورة المائية على المحافظات

وكشفت غرف العمليات بتلك المحافظات، أن موعد الشبورة المائية على الطريق تبدأ من الساعة 4 فجرا حتى 9 صباحا أي لمدة 5 ساعات، ويحتاج قائدي السيارات خلالها إلى التحرك ببطئ أو تأجيل السفر في حال إمكانية ذلك.