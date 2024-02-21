رياح مثيرة للرمال والأتربة على عدة مناطق.. و«الأرصاد» تحذر من تقلبات الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض السواحل الشمالية للبلاد، وشمال وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد، ومدن القناة، ووسط وجنوب سيناء، وجبال البحر الأحمر، والقاهرة الكبرى لرياح مثيرة للرمال والأتربة، قد تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق المفتوحة والمدن الجديدة، وذلك خلال الفترة المقبلة.

استمرار تقلبات الطقس

وأشارت الهيئة إلى أن تقلبات الطقس مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتشمل ارتفاعات في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وانخفاض كبير في قيم الحرارة خلال ساعات الليل، مع تعرض البلاد لنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

تقلبات الطقس

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تقلبات الطقس متوقعة أحيانا فى فصل الشتاء، إذ تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة بقيم تدريجية وطفيفة، وأيضا تشهد انخفاضا كبيرا في قيم الحرارة، بسبب المنخفضات والمرتفعات الجوية.

كتل هؤائية صحراوية

وأضافت خلال تصريحات لـ«الوطن» أن البلاد أصبحت تحت تأثير كتل هوائية صحراوية حارة من جنوب غرب البلاد، يصاحبها نشاط للرياح، وتعمل على ارتفاع قيم الحرارة بدءا من محافظات جنوب البلاد وصولا إلى الشمال، وتتباين قيم الحرارة بين الشمال والجنوب، ولكنها تزيد من تقلبات الطقس حتى منتصف الأسبوع المقبل.