القوائم النهائية للمرشحين في انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للمهندسين، القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، والتي يتنافس فيها 16 مرشحاً، على شُعب «الكهرباء، والميكانيكا، والمدني»، بالإضافة إلى الشُعب المجمعة وهي «الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات».

القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته النقابة العامة للمهندسين، فإنّ القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ كالتالي:

أسماء مرشحي شُعبة «الكهرباء»

1- محمد محمود ربيع حجاج.

2- سالم إسماعيل إسماعيل علي.

3- الشاذلي مصطفى محمد سعد.

4- محمود حسن حسن سالم.

5- وائل محمد صبحي أبو شعيشع.

6- ماجد محمود عبد الحميد أبو العزم.

7- علاء الدين عبد العزيز أبو اليزيد كمون.

أسماء مرشحي شُعبة «الميكانيكيا»

1- حلمي حسن حلمي فايد.

2- سويلم وفا عبد اللطيف علي شرشير.

3- كريم السيد مسعد أحمد.

4- سعد عبد الله محمد الشاذلي.

أسماء مرشحي شُعبة «المدني»

1- أحمد بدر الدين عاطف قطب موسى.

2- ريم السعيد السيد إبراهيم سليم.

3- فتحي صلاح عبد الجليل العساسي.

مرشحا شُعب «الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات» «مجمعة»

1- السيد عيد اللطيف عبد الحميد سليمان.

2- نجيب عبد الله عبد الله يونس.

موعد انتخابات نقابة المهندسين

جدير بالذكر أنّ انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين تنطلق يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير على مستوى الجمهورية، ويختار الناخب من المهندسين بمحافظة كفر الشيخ المرشحين على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، ومقاعد عضوية مجلس النقابة الفرعية بكفر الشيخ.