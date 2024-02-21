مؤلف مسلسل الحشاشين يكشف سر الاسم.. مفاجأة غير متوقعة

حالة من الجدل آثارها عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية، وذلك بعد الكشف عن البرومو الأول والبوسترات الخاصة بمسلسل الحشاشين المشارك في موسم الدراما الرمضانية 2024، واعتقد البعض أن اسم المسلسل يشير إلى مجموعة من متعاطي مخدر الحشيش، وهو الأمر الذي ليس له أي صلة على الإطلاق بموضوع المسلسل.

مؤلف المسلسل يكشف السر وراء التسمية

«الحشاشين» هي مجموعة قتالية أسسها حسن الصباح في القرن الحادي عشر الميلادي، وتضم مجموعة كبيرة من الرجال الأقوياء المهرة بهدف قتل عدد من الشخصيات المهمة في الدولة ذلك الوقت بالشكل الذي يخدم مصالحهم السياسية، بالإضافة إلى إلقاء الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعارضين لهم، وهو ما كشفه الكاتب عبد الرحيم كمال مؤلف المسلسل في تصريحات لـ«الوطن».

وأكد «كمال» أن إطلاق لفظ «الحشاشين» ليس له أي علاقة بمخدر الحشيش، ولكنه يعنى «القتلة الذين يقتلون بغدر» وهو ما سوف يتضح خلال أحداث المسلسل.

عمر الشناوي عن مسلسل «الحشاشين»: ليس له علاقة بخدر الحشيش

كما أوضح الفنان عمر الشناوي الذي يشارك في بطولة المسلسل، ويؤدي شخصية السلطان باركياروق ضمن الأحداث، السر وراء تسمية الجماعة بـ«الحشاشين»، عبر مقطع فيديو على حسابه بـ«إنستجرام» قائلا: «معنى كلمة الحشاشين أنهم أشخاص يغتالون الناس بخسة، وليس لها أي علاقة بكلمة الحشيش فهم جماعة قتالية كانت موجودة منذ ألف عام».