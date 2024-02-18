نجوم الفن يتوافدون على أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية».. أبرزهم كريم عبد العزيز

بدأ نجوم الوسط الفني، يتوافدون على أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»، المقرر إقامتها بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ووصل منذ قليل، إسعاد يونس، يسرا، كريم عبد العزيز، أسر ياسين، المخرج هاني خليفة، صلاح الشرنوبي، أشرف عبد الباقي، أيمن بهجت قمر، محمد علاء، مدين، هيثم شاكر، حجاج عبد العظيم، إلهام شاهين، مصطفى قمر، المنتج محمد فوزي، مي فاروق، رامي جمال، وأحمد السبكي.

أولى حفلات «الليالي السعودية المصرية»

وتستضيف دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، ليلة من الليالي السعودية المصرية، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية، والهيئة العامة للترفيه بالسعودية، يحيها كل من محمد منير، ماجد المهندس، شيرين، بجانب مفاجآت أخرى، يتابعها الجمهور على الهواء مباشرة، عبر قناتي dmc والحياة.