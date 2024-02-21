الكشف على 2290 مريضا في قوافل طبية مجانية بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنه جرى الانتهاء من توقيع الكشف الطبي المجاني على 2290 حالة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنفيذ القوافل الطبية العلاجية من مجلس الوزراء وبنك الشفاء، التي انطلقت يومي 19 و20 فبراير الجاري، بمقر الوحدة الصحية في قرية طوخ دلكا بمركز تلا، وأسفرت عن تحويل 163 حالة لعمل الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، فضلاً عن عمل نظارات بالمجان لـ275 حالة.

تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين

وأشار محافظ المنوفية في بيان، إلى أنّ القوافل تقدم خدمات صحية أفضل لأهالينا بقرى الريف المصري، وتضم تخصصات «عظام – باطنة – أطفال – جلدية – أنف وأذن وحنجرة»، فضلًا عن قافلة رمد متكاملة، ويتم الفحص والكشف بالمجان على المواطنين، من خلال فريق طبي متخصص.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأشاد محافظ المنوفية بتنظيم هذه القوافل الطبية، التي تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، موجهًا بتذليل العقبات كافة وتقديم التيسيرات اللازمة لتلك القوافل لتحسين مستوى الخدمة، والارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بقرى الريف المصري، وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.