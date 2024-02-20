محافظ المنوفية يدشن مبادرة للكشف عن فيروس سي لدى الطلاب

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة الكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بالمدرسة التجريبية الرسمية للغات بشبين الكوم، رافقه فيها الدكتور السيد عبد السلام مدير التأمين الصحي، ومحمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور أسامة الشلقاني وكيل مديرية الشؤون الصحية، وثريا منصور مدير إدارة شبين الكوم التعليمية.

مبادرة الكشف عن فيروس سي

وتفقد محافظ المنوفية أعمال نقاط فحص المبادرة الرئاسية بدءًا من مرحلة التسجيل، مشيدًا بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية، موجهاً بتذليل كل المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة؛ لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

عدد الطلاب المستهدفين

وأضاف مدير التأمين الصحي أنّ عدد الطلاب المستهدفين من الحملة الرئاسية ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة بمرحلة الصف الأول الإعدادى «أزهري - حضر - ريف» على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، من خلال قيام 18 فرقة طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى.

وأشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تطوير المنظومة الصحية في ربوع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية، مؤكدا تقديم كل أوجه الدعم اللوجيستي للمبادرات الرئاسية؛ لتقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.