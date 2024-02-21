طقس الإسكندرية اليوم.. أجواء دافئة تسود المحافظة والعظمى 20 درجة مئوية

تشهد حالة طقس الإسكندرية اليوم، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، إذ يسود طقس دافئ نهارًا، مائل إلى البرودة ليلًا على مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى التي ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية، مع سقوط أمطار غزيرة.

طقس الإسكندرية اليوم

وحول حالة طقس الإسكندرية اليوم، يكون مستقرًا طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى 20 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 12 درجة مئوية، وسرعة الرياح سجلت 20 كيلومترًا في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط 1.5 متر، على أنّ يكون اتجاهها شمالية غربية وتكون خفيفة إلى معتدلة.

استمرار رفع درجة الاستعداد في الإسكندرية

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لحدوث تقلبات في الأحوال الجوية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا استمرار أعمال التطهير للشنايش والمصبات.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية لمواجهة أي تداعيات محتملة في حالة الطقس.