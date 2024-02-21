انطلاق مبادرة «الكشف المبكر عن فيروس سي» لطلاب المدارس في الشرقية 

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة السادات الإعدادية بنين، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وذلك استكمالاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» بالشرقية، للوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض، في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة والمهندس علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان.

الكشف على 165 ألف طالب

وأوضح محافظ الشرقية، أنّ الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 165 ألفًا و917 طالبًا وطالبة، في 1460 مدرسة إعدادية «عامة – خاصة – أزهرية)، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للقضاء على فيروس سي، مشددًا على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في أثناء الحملة، حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية والطلاب.

وأضاف أنه جرى إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والجهات المعنية، لضمان نجاح تنفيذ المبادرة وتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنه جرى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب، للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

خطة عمل للكشف على التلاميذ

ومن جهته، أوضح الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أنّ الهيئة وضعت خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس، تمهيدًا لإرسال نتيجة الحالات الإيجابية لعيادة التأمين الصحي والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب، من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريقًا (طبيب وممرض وفني معمل ومُدخل بيانات)، مشيرًا إلى استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدي ( فيروس سي) إلى لجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.