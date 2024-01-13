أستاذ أورام: الدولة استلهمت قصة نجاح جديدة لمكافحة السرطان من «فيروس سي»

قال الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، إنَّ الدولة استلهمت من نجاحها الكبير في القضاء على فيروس سي، وقررت النجاح في السيطرة على الأورام في القريب العاجل، خاصةً أورام الثدي وعنق الرحم وبقية السرطانات، وذلك بإطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام بعدد 9 محافظات جديدة في 2024.

وأضاف في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّه يجرى استضافة وفد من منظمة الصحة العالمية خلال أيام ومنظمة أخرى كبرى تُسمى «أيار» وهي المسؤولة عن الأبحاث، مرجعا هذه الزيارة إلى الجهود العظيمة التي تمت في صحة المرأة.

وتابع: «جرى عقد مؤتمر كبير في الولايات المتحدة عن السيطرة على الأورام، وشاهدت في أعينهم الانبهار بتجربة مصر في الأورام مثلما انبهروا بتجربتنا الناجحة في القضاء على فيروس سي، ومصر دولة كبيرة بتعداد سكانها واستطعنا عمل حوالي 45 مليون و900 ألف زيارة في كل الوحدات الصحية الموجودة على مستوى مصر، من بينهم 21 مليون و600 ألف سيدة ترددوا لأول مرة على الوحدات الصحية للكشف المبكر عن السرطان».

واستطرد: «الوعي لدى السيدة المصرية أبهرنا ومدى الإقبال والاهتمام بصحتها، ووفقا لدراسات تحليلية فإنَّ هذا الوعي تولد من اهتمام القيادة السياسية وتبنيه، بدءاً من التوعية والكشف المبكر والتشخيص والعلاج بأحدث الأساليب وكله بالمجان، وجميعه شخص المصريين على المشاركة في الحملات بدون تردد».