محمود عامر عن بكائه بسبب أولاده: «فهمتهم غلط»

كشف الفنان محمود عامر عن سبب بكائه في أحد البرامج التلفزيونية بعد الحديث عن أولاده، وعن تواصله معهم هاتفيا بعد زواجه الأخير دون رد، حيث تأثر ووجّه لهم رسالة قائلا: «متنسونيش».

محمود عامر يكشف حقيقة الخلاف مع أولاده

وقال محمود عامر لـ «الوطن»: «لا يوجد أي خلاف بيني وبين أولادي، ما حدث ما هو إلا مجرد سوء فهم، وبكيت في البرنامج لأن دمعتي قريبة، تواصلت معهم لكنهم كانوا مشغولين، وفي النهاية هم أولادي وعلاقتنا جيدة، وتحدثت معهم أمس».

زواج محمود عامر

وعن سبب عدم رد أولاده خلال الأيام الماضية، قال: «كانوا مشغولين شوية، وقالوا لي تركنا لك وقت ومساحة بعد زواجك، لأنني ضغطت وقتي قبل الزواج للانتهاء من الترتيبات والفرح، لكنهم في النهاية أولادي وأتمنلا لهم الخير، ويجمع بيننا علاقة طيبة».

أولاد الفنان محمود عامر

يذكر أن الفنان محمود عامر لديه 3 أبناء، أولهما إبراهيم مدير تصوير، ومحمد في السنة الرابعة قسم مونتاج بمعهد السينما، وابنته الأخيرة أميرة وحفيدته صدفة.