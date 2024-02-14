ماذا طلبت زوجة الفنان محمود عامر في الفلانتين؟

حرص محمود عامر وزوجته على التوجه إلى مدينة الغردقة لقضاء شهر العسل عقب إتمام الزفاف، حيث تم استقبالهم بالربابة والمزمار البلدي.

محمود عامر وزوجته في الغردقة

وأعربت رشا فرج زوجة الفنان فرج عامر في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادتها بتواجدهما في مدينة الغردقة وسط أهلها الطيبين، الذين استقبلوهم بالحب وشعرت كأنها في وسط أسرتها.

وطلبت زوجة محمود عامر منه أن يقضيا أول عيد حب في بداية حياتهما الزوجية في مدينة الغردقة، للاحتفال به في مدينة السحر والجمال

محمود عامر وزوجته في رحلة بحرية

وشملت زيارة محمود عامر وزوجته في الغردقة رحلة بحرية إلى أحد الشواطىء، ثم جولة حرة بالسوق والبازارات ومن المقرر أن تنتهي إجازتهم غدآ الخميس، حيث يغادرا إلى القاهرة.

نصيحة الفنان محمود عامر للشباب

وقال محمود عامر في تصريحات لـ«الوطن» موجها كلامه للشباب، خلي قلبك يحن ويرن ويدق ولم نفسك عشان تعيش حياتك ولا تبالغ في التكاليف، وسهلوا على الشباب تكاليف الزواج .

وعن منتقديه قال: «أنا راضي وابوها راضي وأنت مالك بينا يا قاضي»