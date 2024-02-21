زوجة لاعب اتحاد جدة السابق تجبره على حمل 48 حقيبة سفر.. كيف فعلت ذلك؟

48 حقيبة كانت المشهد الأبرز لرحيل البرازيلي إيجور كورنادو عن اتحاد جدة، من أجل بدء رحلة جديدة بين صفوف فريقه الجديد في موطنه البرازيل، عبر بوابة نادي كورينثيانز، إذ أثار ظهوره بما يزيد عن 40 حقيقة سفر في المطار رفقة عائلته العديد من علامات الاستفهام.. فما قصته؟

تصرف غريب من كورنادو يثير الجدل بعد رحيله عن اتحاد جدة

كورنادو الذي انتقل مؤخرًا إلى كورينثيانز البرازيلي بعد عامين ونصف في السعودية، بين صفوف اتحاد جدة، كان حديث الساعة في الفترة المنقضية، وذلك بعد ظهوره الغريب برفقة 48 حقيبة سفر أثناء مغادرة السعودية، من أجل العودة إلى بلاده مع عائلته، لكنه لم يترك الباب مفتوحًا للتساؤلات وقرر الكشف عن السبب الحقيقي وراء ذلك.

زوجة كورونادو تضعه في مأزق

«عندما تتحدث عن 48 شنطة سفر، فهي تعادل محتويات منزل كامل».. بهذه الكلمات أكد كورنادو أن الحقائب التي حملها من السعودية إلى البرازيل كانت بترتيب كامل من زوجته، التي قررت الرحيل حاملة متعلقات المنزل كافة، ولم تترك أي شيء خلفها، الأمر الذي ضاعف عدد حقائب السفر أثناء مغادرة السعودية.

ما زال كورنادو حريصًا على توضيح السبب الحقيقي وراء حمل هذا الكم من الحقائب، الذي اعتبره البعض مبالغًا فيه، وقال في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لاعبًا جديدًا لفريق كورينثيانز البرازيلي: «زوجتي لم تترك شيء خلفها في المنزل قبل الرحيل، وقررت اصطحاب المناشف وجميع الأغراض من المنزل قبل تركه، وما كان لي أن اعترض مادام هذا الأمر يسعدها فتركتها تفعل ما تشاء، فوجدتها تأخذ الصحون والأواني والكاسات، لأنها المتحكم الأول في المنزل».