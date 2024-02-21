أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الفيوم.. تخفيضات على اللحوم

تأتي أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الفيوم، على رأس قائمة اهتمامات المواطنين، خصوصًا أسعار اللحوم والدواجن التي شهدت تخفيضات وصلت إلى 40%، بالتزامن مع الجودة العالية لكل السلع الغذائية المعروضة بمختلف فروع مبادرة كلنا واحد بالمحافظة، التي بلغ عددها 48 فرعًا، فضلًا عن السيارات المتنقلة للمبادرة والمنتشرة في مختلف أرجاء الفيوم.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024

وتضم محافظة الفيوم، العديد من فروع مبادرة كلنا واحد 2024، التي بلغ عددها نحو 48 فرعًا رئيسيًا وفرعيًا وداخل السلاسل والهايبرات.

ويمكن التعرف على كل أماكن مبادرة كلنا واحد، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الضغط «هنا» وتحديد المحافظة، وستظهر الفروع كافة بالعناوين تفصيليًا.

أسعار مبادرة كلنا واحد 2024

وتسببت أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 بمحافظة الفيوم، في جذب آلاف المواطنين للشراء منها بسبب جودة السلع الغذائية المرتفعة، وأسعارها المخفضة، إذ وصلت نسبة التخفيضات إلى 40% كالآتي:

أسعار اللحوم تتراوح بين 250 و280 جنيهًا. أسعار كيلو الفراخ تسجل نحو 100 جنيه. سعر السكر 27 جنيهًا للكيلو. سعر كيلو الأرز تراوح بين 27 و32 جنيهًا حسب رفيع أو عريض الحبة وسائب أم مغلف. سعر زجاجة الزيت يبدأ من 40 وحتى 90 جنيهًا. سعر المكرونة يتراوح بين 11 و30 جنيهًا حسب الوزن. سعر لتر اللبن يتراوح من 35 إلى 38 جنيهًا. سعر علبة الفول 11 جنيه ونصف. سعر كيلو الدقيق 26 جنيهًا. سعر علبة الجبنة تبدأ من 10 وحتى 71.95 جنيه. سعر علبة سمنة يتراوح بين 155 و220 جنيهًا حسب الحجم والنوع. سعر كيلو البلح 40 جنيهًا. الفاصوليا واللوبيا والعدس تتراوح بين 40 و80 جنيهًا. سعر كيلو الفول التدميس 33 جنيهًا.

أسعار ياميش رمضان في كلنا واحد

وفيما يخص أسعار ياميش رمضان في معارض كلنا واحد، فقد شهدت تخفيضًا كبيرًا أيضًا، إذ سجل سعر كيلو الزبيب نحو 90 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو جوز هند نحو 85 جنيهًا، بينما انخفض سعر كيلو السوداني المقشر إلى 90 جنيهًا فقط.