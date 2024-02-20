أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة أسيوط.. تخفيضات 40%

أعلنت وزارة الداخلية عن توفير تخفيضات كبيرة على أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة أسيوط لمختلف السلع الغذائية، إذ جاءت التخفيضات بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين.

أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة أسيوط

وأشارت وزارة الداخلية أن أسعار مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة أسيوط كالآتي:

- السكر بـ27 جنيهًا

- الدقيق المعبأ بـ26 جنيهًا

- عبوة الزيت 1 لتر بـ90 جنيهًا

- الأرز بـ30 جنيهًا

- الفول بـ22 جنيهًا

- عبوة الجبنة 1 كيلو 62 جنيهًا

- البقوليات تبدأ من 40 جنيهًا حتي 80 جنيهًا

- الدواجن من 120 جنيهًا حتي 140 جنيهًا.

أماكن مبادرة كلنا واحد بمحافظة أسيوط

وجاءت مبادرة كلنا واحد في محافظة أسيوط في نحو 61 منفذا

- كازيون المحل الكائن 10 امتداد محطة الأتوبيس موقف الأربعين - تقسيم الجنينة - بجوار مسجد الحق - قطعة رقم 4 سابقا القطعة 63 تنظيم 4 تقسيم محمود عباس - 41 شارع مسجد الحق - حوض المحطة حاليا - السادات - حي غرب أسيوط - مدينة أسيوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن القطعة 42 وص 42 شارع السبيل العمومي - خلف مصنع سيد - حي غرب - مدينة أسيوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالدور الأرضي بالعقار الكائن برقم 83 حاليا رقم 3 سابقا شارع أسيوط - مركز أبو تيج - قسم تاني - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 2 شارع خلف المدرسة الأعدادية - نزلة عبداللاه - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 22 شارع الهلالي صلاح سالم - بندر أسيوط -

- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 212 شارع بورسعيد - مدينة أبانوب - قسم ثالث أسيوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 24 شارع احمد على علوبة تقسيم سابع - بندر ثان أسيوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 34 برج الزيادة شارع المنقبادي متفرع شارع رياض - حي شرق - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 40 أ شارع الجناين - عوايد ثاني - حوض ايوب بك تقسيم الكشك - مركز منفلوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالقطعة رقم (172) تقسيم المعلمين - حي غرب - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالقطعة رقم 356 شارع السلام - مركز منفلوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالقطعة رقم 80 تقسيم الجمعية - شارع التربية الاسلامية - شركة قلتة - حي غرب - مدينة أسيوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالقطعة رقم 9 بلوك ح شارع المعهد الديني - تقسيم حسيب 11 - مركز القوصية - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بالمركز التجاري أميرة مول بقطعة رقم 40 مركز المدينة - حي أول - أسيوط الجديدة - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن ببرج ابو بكر الصديق شارع الجلاء ميدان الزهراء - ثاني أسيوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن ببرج حمادة النميس - عمارة ع بشارع قهوة الضابط - منطقة الاربعين (مدينة مبارك ) - حي غرب أسيوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن برقم 14 ش تقسيم الرواتب ص 46 شارع رقم 4 تقسيم الامام 2 - أمام الساحة الشعبية - قسم ثالث - مركز ابنوب - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بشارع الجلاء - تقسيم أبو جبل - ديروط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن بشارع دار المعلمين تقسيم سادس امتداد يسري راغب قسم أول أسيوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن حوض حسيب 11 شارع الجلاء - مركز ومدينة القوصية - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن رقم (4) ببرج باندا والكائن بشارع عمر بن عبد العزيز شركة فريال - قسم ثاني أسيوط - محافظة أسيوط

- كازيون المحل الكائن شارع 2 شارع خليل ابراهيم حاليا شارع رقم 1 سابقا متفرع من شارع صلاح الدين الأيوبي حاليا والنميس سابقا - حي شرق أسيوط - محافظة أسيوط