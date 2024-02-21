كاتب صحفي: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تأكيد على موقفها الثابت تجاه فلسطين

قال الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار، إن مرافعة مصر الشفهية التي تقدمها أمام محكمة العدل الدولية، اليوم، تتناول عدة أدلة على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين منذ عام 1967، وتتمثل في عدم مشروعية الاحتلال وعدم شرعية ممارساته ومنها الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتهجير القسري للفلسطينيين، والتوسع في إقامة المستوطنات.

التكليف الصادر من الأمم المتحدة يشير إلى عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف الكاتب الصحفي، عبر مداخلة بواسطة تطبيق «zoom» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التكليف الصادر من أمين عام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحكمة العدل الدولية يصب في إطار عدم قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأشار الزهار إلى أن التحرك المصري يأتي تأكيدا على عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن المرافعة الشفهية تتسق مع موقف مصر الدائم والثبات تجاه القضية الفلسطينية على مدار 75 عاما، فضلا عن مشاركة مصر في حروب كثيرة من أجل نصرة القضية الفلسطينية.